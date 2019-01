L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello festeggia il proprio anniversario

Condividi

Dieci anni di impegno e di grande passione, dove l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, come da tradizione, festeggia l’anniversario della propria nascita e lo fa in grande stile con due splendide serate di musica, un evento importante che si ripete con successo dal 4 gennaio del 2009.

La giovane formazione orchestrale diretta, fin dalla sua fondazione, dal M° Maurizio Managò, ripercorrerà le tappe più importanti del meraviglioso percorso finora fatto da questi ragazzi. Il ricordo di questi dieci anni non va inteso come un bilancio, poiché essendo tutti giovanissimi non hanno né l’età né la necessità di fare bilanci, ma piuttosto una riflessione su quello che questo lasso di tempo ha rappresentato per tutti loro.

I traguardi che quest’orchestra, seppur in pochi anni, ha raggiunto, sono tanti e importanti: i successi in diversi concorsi nazionali e internazionali: i Concerti con la presenza del M° Riccardo Muti o con solisti di grande prestigio internazionale; l’esibizione davanti al Santo Padre; la partecipazione a importanti stagioni concertistiche, tra le quali ricordiamo quella presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, presso i Musei Vaticani, al Festival Internazionale dei Fiati a Novara, alla Brucknerhaus di Linz in Austria, e altri ancora, ma sempre ponendo, peraltro l’accento sulla necessità di pensare in modo fattivo al futuro di questa importante formazione. In particolare, ha sottolineato la necessità che questi ragazzi abbiano una location stabile ed adatta, dunque un auditorium, dove poter svolgere la loro attività, sollecitando, peraltro, tutti i presenti, ognuno per le proprie competenze e possibilità, ad impegnarsi affinché questo possa realizzarsi.

Per questo importante traguardo, l’orchestra si è regalata la presenza di un Ospite d’Eccezione, uno dei più grandi virtuosi dl Clarinetto, il giovane talento italiano Giovanni Punzi, attualmente 1° Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica di Copenaghen e Clarinetto Principale della Sinfonica di Sidney.

Venerdì 4 Gennaio il concerto sarà nella Chiesa Matrice di Laureana di Borrello, proprio come il 4 Gennaio del 2009, mentre il giorno successivo, Sabato 5 Gennaio, il concerto si svolgerà nella prestigiosa location del Santuario di San Francesco di Paola situata nel centro storico di Matera, per inaugurare con questo concerto la Stagione Concertistica del LAMS nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura.

Nel corso della prima serata, a Laureana di Borrello, l’Orchestra, come ogni anno, darà l’Onorificenza di Socio Onorario ad alcune importanti personalità vicine al proprio progetto musicale, al Capitano della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, Gabriele Lombardo, al allo scrittore Mimmo Gangemi, alla Preside Pasqualina Servelli, al soprano Caterina Francese e alla giovane dottoressa laureanaese Danila Condò, autrice della propria Tesi di Laurea proprio sull’attività dell’orchestra laureanese. Inoltre, faranno il loro ingresso in orchestra tre nuovi piccoli musicisti provenienti dalla Junior Band e la presenza del Coro di voci bianche, progetti didattici in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Laureana Galatro Feroleto.Il maestro Managò:

“I successi ottenuti con questo straordinario gruppo sono il frutto del lavoro serio e intenso che svolgiamo tutti insieme e questo fa onore alla nostra contraddittoria terra”.

Anche il presidente dell’Orchestra, Rag. Francesco Fruci ha ribadito l’impegno e la passione che caratterizza e accomuna tutti i membri della stessa, ormai diventata un modello di riferimento italiano per tanti giovani che vogliono intraprendere un percorso formativo musicale di alta qualità.