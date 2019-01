Legge per la tutela delle professioni, Morrone “plaude” a iniziativa di Mangialavori

Condividi

Un “sentito plauso” è stato espresso dall’onorevole Giuseppe Ennio Morrone, consigliere regionale, per il disegno di legge presentato dal senatore Giuseppe Mangialavori “Nuove tutele per i liberi professionisti”.

“Devo davvero fare i complimenti al senatore Giuseppe Mangialavori per l’iniziativa presa in favore dei professionisti grazie alla quale – ha dichiarato Morrone – si potrà affrontare anche a livello nazionale una tematica importante come questa”.

“Ho voluto come consigliere regionale, anche in qualità di ingegnere – ha aggiunto – portare avanti in Calabria una battaglia in favore dei professionisti. Grazie a questa azione, alla collaborazione di molti professionisti tra i quali i rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, dei geologi, degli architetti, dei collegi dei geometri, dell’I.N.U., dell’onorevole Viscomi e dei colleghi consiglieri regionali tutti, abbiamo elaborato la legge regionale 25/2018 ‘Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale’. Questa sinergia – ha rimarcato Morrone – ha prodotto un momento unico e positivo per la nostra regione; infatti, dopo tale legge, altre regioni hanno affrontato questo argomento o argomenti similari ed oggi con il disegno di legge del senatore calabrese Mangialavori si apre una fase di discussione anche a livello nazionale. Tutto ciò rappresenta una testimonianza del fatto che la Calabria può dare input positivi per affrontare argomenti in favore degli strati sociali dell’Italia”.

“Il mio augurio – ha concluso Morrone – è che con un’ampia sinergia, grazie alla quale si potrà migliorare e perfezionare il disegno proposto, si possa arrivare ad approvare una legge nazionale in favore dei professionisti”.