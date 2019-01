L’Anpi ricorda la prima consigliera comunale di Reggio Calabria, Maria Mariotti

Condividi

Per non dimenticare Maria Mariotti, nata il 18 maggio 1915, docente di storia e filosofia, Presidente della Deputazione di Storia Patria, prima donna reggina candidata ed eletta nel primo Consiglio Comunale di Reggio Calabria alle amministrative del 1946 , le prime elezioni cui parteciparono le donne in Italia. Le prime elezioni della rinata democrazia in Italia, dopo la fine del fascismo.

Le prime elezioni cui parteciparono le donne ebbero in Calabria un risultato traordinario: tra le prime undici donne elette Sindache in Italia ben tre furono elette in Calabria.

L’ANPI di Reggio Calabria ha programmato un’importante iniziativa in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e con la Città Metropolitana per raccontare, attraverso la presentazione di un libro, la storia delle elezioni amministrative del 1946; sarà l’occasione per ricordare la prima consigliera comunale di Reggio Calabria, Maria Mariotti.