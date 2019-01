Condividi

L’Amministrazione Comunale di Campo Calabro presenta il bilancio di previsione alla cittadinanza. Durante l’incontro pubblico dal tema “un bilancio in… Comune” la compagine amministrativa guidata dal Sindaco Sandro Repaci presenterà alla cittadinanza sabato 2 febbraio alle 17.30 presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale Comunale “Prof. G. Scopelliti” gli esiti del lavoro per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione propedeutico allo schema di Bilancio. Entrambi i documenti andranno approvati dal Consiglio Comunale entro i termini di legge che sono stati prorogati per il bilancio al 31 marzo 2019. In una lettera inviata alle associazioni culturali sociali politiche educative e del volontariato a firma del Sindaco e dell’assessore al Bilancio Giuseppe Barresi l’Amministrazione spiega che l’iniziativa si inquadra nelle azioni intraprese nel campo dell’“amministrazione condivisa” al fine di un coinvolgimento degli attori sociali nelle scelte fondamentali per la comunità. E’ il primo passo – ha dichiarato il Sindaco Repaci – di un percorso impegnativo verso una partecipazione sempre più ampia dei cittadini alla vita della città ed all’amministrazione del bene comune. Pur rimanendo il cardine fondamentale per il governo del territorio, la democrazia rappresentativa non sempre è sufficiente per intercettare bisogni e condividere problemi, ne la loro soluzione può essere affidata a pochi. Abbiamo bisogno di compiere in questa direzione passi in avanti significativi, che abbiamo già preannunciato nel nostro programma. Il percorso non è ne semplice ne rapido, ma lo abbiamo iniziato nella consapevolezza che questa è l’unica strada per fare sentire tutti parte attiva e consapevole delle scelte presenti e future.