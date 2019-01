Lamezia Terme – Seminario tecnico su disciplina CITES e propagazione artificiale

Condividi

Informare e fare approfondimento sugli adempimenti per i florovivaisti in relazione alla disciplina CITES e alla propagazione artificiale delle specie vegetali.

Questo l’obiettivo del seminario che Cia-Agricoltori Italiani terrà giovedì 31 gennaio alle ore 15, al Grand Hotel Lamezia (Piazza Stazione Centrale, Lamezia Terme). L’incontro di carattere tecnico servirà ad affrontare gli aspetti pratici e utili agli operatori professionali che in Italia si occupano di queste piante e fornirà aggiornamenti sulla normativa (CITES) che protegge alcune varietà sia vegetali che animali in via di estinzione nei Paesi di origine. Dopo l’introduzione dei lavori a cura di Maria Grazia Milone, presidente Cia-Agricoltori Italiani Calabria centro, seguiranno, alle 15:15, la relazione di Luisa Corbetta, comandante Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES, su “Applicazione della Convenzione di Washington – CITES in Italia gli adempimenti per i florovivaisti”. Parteciperanno: Nicodemo Podella, presidente Cia Calabria; Giorgio Maria Borrelli, comando Regionale Carabinieri Forestale Calabria; Cosimo Carmelo Caridi, dirigente Servizio Fitosanitario Regione Calabria; Francesco Cufari, presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria e l’avvocato Francesco Carnovale. Il dibattito al termine del seminario vedrà, alle 17, le conclusioni di Mauro Di Zio, vicepresidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani L’iniziativa vede la collaborazione del Raggruppamento per la CITES dell’arma dei Carabinieri e del servizio Fitosanitario della Regione Calabria.