Lamezia Terme – Presentazione del libro di Giovanna Cristina Vivinetto

Il «dolore minimo» del titolo esprime la complessa condizione transessuale pronunciata con grande potenza poetica, volta a infrangere, per la prima volta in Italia, il muro del silenzioso tabù culturale. La giovane autrice Giovanna Cristina Vivinetto, nell’ evento a cura di Arcigay Ligea Lamezia Termepresenta il suo libro, il 27 Gennaio alle ore 18:00, presso Ex Trappetoa Lamezia Terme (CZ), introduce Laura Fazzari. Nel testo racconta la sua rinascita luminosa con versi, delicati e profondissimi al tempo stesso, che hanno fatto parlare Dacia Maraini e Alessandro Fo di caso letterario dell’anno.

Il 27 gennaio è la giornata internazionale della memoria, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto. Oggi come allora, discriminazione, violenza e odio, sono protagoniste indiscusse del nostro quotidiano. Come Arcigay scegliamo di lottare ogni giorno, contro ogni forma di emarginazione e intolleranza, lo ribadiamo con forza anche nella scelta simbolica di questa data, perché la memoria va esercitata ogni giorno.

Nel corso dell’evento, le artiste Alba Stattie Simona Ponzù Donatosi esibiranno in un live painting. Accompagnamento musicale di Salvatore Diodato.

A seguire aperitivo con opzione Vegana e Vegetariana.