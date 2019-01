Lamezia Terme – Nuovo laboratorio per bambini

Condividi

Dopo il laboratorio “Alla scoperta delle emozioni”, in programma ogni

mercoledì alle ore 17.00, un altro laboratorio per bambini dai 4 ai 12

anni sta per partire durante i fine settimana presso il Chiostro Caffè

Letterario di Lamezia Terme.

Domenica 13 gennaio, infatti, presso la sala bimbi del Chiostro, con

inizio alle ore 17.30, ci sarà il primo di tanti laboratori che si

ispireranno al metodo dell’artista Bruno Munari, dal titolo “Giochiamo

con le linee di Munari”.

Munari propone di insegnare ai bambini come si guarda un’opera piuttosto

che leggerne solo il contenuto o il messaggio. L’arte visiva non va

raccontata a parole, va sperimentata: le parole si dimenticano,

l’esperienza no.

Nel laboratorio si gioca all’arte visiva, si sperimentano tecniche e

regole ricavate dalle opere d’arte di ogni epoca e di ogni luogo,

trasformate in giochi: è facendo che si scoprono le qualità diverse dei

materiali e le caratteristiche degli strumenti. I bambini imparano

giocando.

Il laboratorio è dunque un luogo di creatività e conoscenza, di

sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale”

e si costruisce il sapere.

Durante gli appuntamenti al Chiostro Caffè Letterario dunque, si

giocherà alla maniera di Munari, sperimentando di volta in volta una

tecnica diversa, dal collage al divisionismo, dal colore ai segni.

Dopo il primo laboratorio di domenica 13 gennaio ne seguiranno altri

sempre nei fine settimana, di sabato o di domenica.

Poiché i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione.

Per prenotare o per ricevere maggiori informazioni si può contattare il

numero 3385714576 (Anita) o ci si può recare direttamente presso il

Chiostro Caffè Letterario, aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00

(tranne il martedì).

Le iniziative potranno essere documentate e seguite sui social dagli

utenti utilizzando gli hashtag #accadealchiostro e #chiostrolamezia”