Lamezia Terme: il 26 gennaio la presentazione del libro “Configurati a Cristo”

Condividi

Per celebrare il cinquantesimo anniversario di fondazione del Movimento Vivere In, sabato 26 gennaio alle ore 17.00 verrà presentato il libro “Configurati a Cristo”, il testo in cui il fondatore di Vivere In, don Nicola Giordano, ha per la prima volta parlato della dignità dell’uomo divinizzato. Ristampato di recente, il libro verrà presentato da don Alessandro Saraco, Padre Spirituale del Pontificio Seminario Teologico San Pio X di Catanzaro e da Rachele Via, responsabile regionale del Movimento, con la sapiente moderazione del critico letterario Tommaso Cozzitorto. La presentazione si terrà presso l’Aula Magna I.C. Ardito Don Bosco Lamezia Terme. Noi siamo convinti che la realtà della dignità sacrale dell’uomo deve trovare riscontro nel progresso civile, morale, culturale, politico della città degli uomini. Se oggi abbiamo sotto gli occhi una realtà di corruzione, di approssimazione, di superficialità rispetto a temi seri che influenzano la vita e il futuro dei cittadini, è perché si è perso di vista l’uomo nella sua dignità di creatura divinizzata. Il testo “Configurati a Cristo” presenta la realtà dell’uomo divinizzato come motivo di azione qualificata e incisiva nella storia. Siamo lieti di invitare tutti coloro che vogliono condividere con noi questo momento di riflessione e proposta”.