Lamezia Terme – Grande attesa per l’arrivo in Calabria del pianista Benedetto Lupo

Una grande attesa si registra fra gli appassionati di musica colta per il prossimo arrivo in Calabria del pianista Benedetto Lupo in esclusiva per le stagioni concertistiche promosse da AMA Calabria.

Considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, Benedetto Lupo si è imposto allattenzione del mondo musicale con laffermazione nel 1989, primo italiano, al prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn. Da qui la collaborazione con le più importanti orchestre americane ed europee quali la Philadelphia Orchestra, la Boston Symphony, la Chicago Symphony, la Los Angeles Philharmonic, la Baltimore Symphony, lOrchestre Symphonique de Montréal, la Seattle Symphony, la Vancouver Symphony, la London Philharmonic, la Gewandhaus Orchester di Lipsia, la Rotterdam Philharmonic, lHallé Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, lOrquesta Nacional de España, lOrchestre Philharmonique de Monte Carlo, lOrchestre Philharmonique de Liège, la Bergen Philharmonic, lOrchestre du Capitole de Toulouse, su invito di direttori quali Yves Abel, Vladimir Jurowski, Bernard Labadie, Juanjo Mena, Kent Nagano, solo per citarne alcuni. La sua intensa attività concertistica lo vede ospite regolare delle principali sale da concerto e festival internazionali fra cui il Lincoln Center di New York, la Salle Pleyel di Parigi, la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie di Berlino, il Palais des Beaux Arts di Bruxelles, il Festival di Tanglewood, il Festival Internazionale di Istanbul, il Festival Enescu di Bucarest e il Tivoli Festival di Copenaghen. Oltre alle registrazioni per numerose radiotelevisioni europee e statunitensi, Benedetto Lupo ha inciso per TELDEC, BMG, VAI, NUOVA ERA, nonché lintegrale delle composizioni per pianoforte e orchestra di Schumann per la ARTS, nel 2005 è uscita una nuova incisione del Concerto Soirée di Nino Rota per Harmonia Mundi che ha ottenuto numerosi premi internazionali, tra i quali il Diapason dOr. Benedetto Lupo è titolare della cattedra di pianoforte nellambito dei corsi di perfezionamento dellAccademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, istituzione della quale, dal dicembre 2015, è Accademico effettivo.

Nel suo tour calabrese articolato in tre appuntamenti (venerdì 1 febbraio a Catanzaro Palazzo De Nobili h 17,30; sabato 2 febbraio a Lamezia Terme Palazzo Guzzi h 18,30; domenica 3 febbraio a Polistena presso il Salone delle Feste alle h 18,00) interpreterà di Robert Schumann Kinderszenen op. 15 e Kreisleriana op. 16 e di Pëtr Il’ič Čajkovskij la Grande Sonata in sol maggiore op. 37.