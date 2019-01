Lamezia Terme, dall’1 al 3 febbraio ritorna la tradizionale Fiera di San Biagio

Condividi

Tutto pronto per la fiera di San Biagio prevista a Sambiase, come ogni anno, dall’1 al 3 febbraio. E se la storica Fiera Agricola sembra ormai essere tramontata, la città avrà la tradizionale Fiera dedicata al Santo, confermata per l’1, 2 e 3 febbraio. Centinaia gli espositori che nel fine settimana allestiranno le proprie bancarelle lungo le diverse vie interessate. Pubblicata l’approvazione degli elaborati “Planimetria Generale Area posteggi – Ambito Fiera” e “Planimetria area Via Cupiraggi” indicante l’area e le vie interessate per la fiera di San Biagio, non resta che attendere l’evento, quest’anno confermato con largo anticipo rispetto al 2018.

Lo scorso anno, infatti, l’ok era arrivato alla vigilia dell’evento tra la preoccupazione dei cittadini rimasti con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno, aspettando il parere definitivo della commissione vigilanza relativo alle nuove norme sulla sicurezza dopo i fatti di Torino. Restrizioni che saranno rispettate anche quest’anno con un “rafforzamento delle misure di sicurezza, sia in termini di security che di safety, attraverso adeguati atti di pianificazione”. Secondo le previsioni meteo, inoltre, il tempo dovrebbe essere clemente anche se sono previste piogge deboli nella mattina del primo febbraio, niente precipitazioni, invece, per i giorni 2 e 3 quando, secondo le previsioni, sarà poco nuvoloso e coperto.

Le vie interessate dalla Fiera sono: Piazza Garibaldi, Piazza Carmine, Via Leopardi, Via Matteotti, Via Matarazzo, Via Manzoni, Via E. D. Nicotera, Via Roma, Via Madonna del Carmine Via Cupiraggi.