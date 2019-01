Lamezia Terme – Concerto di Natale del Coro Polifonico a Piano Luppino

Condividi

E’ diventata ormai un’attesa e gradita tradizione per i fedeli del nutrito Rione Piano Luppino di Lamezia Terme, il consueto Concerto di Natale del Coro polifonico di Lamezia Terme che si terrà Sabato 12 Gennaio, alle ore 18.00 nella Chiesa Santa Teresina del Bambino Gesù.

«Un altro importante appuntamento – ha evidenziato il presidente dellensemble avvocato Antonio Arcuri- che rientra nelle iniziative programmate dai coristi per le festività natalizie organizzato questa volta in sinergia con la Parrocchia Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme. Sono stati giorni ha aggiunto Arcuri – di grande impegno per il coro lametino, che attraverso le soavi melodie natalizie ha portato luce, sollievo e solidarietà agli ospiti delle Case di riposo della città della piana e si è esibito con successo e appezzamenti in alcune parrocchie del lametino e della Calabria».

Nel corso della manifestazione il Coro eseguirà dei brani di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall Adeste fideles e Astro del ciel alla celeberrima Tu scendi dalle stelle, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di Caccini, Mozart e Verdi. L’evento sarà impreziosito dalla presenza del soprano maestro Francesca Molinaro, solista del gruppo che certamente, ancora una volta, incanterà i fedeli con la bellezza della sua voce. Un momento conviviale per lo scambio degli auguri, offerto dalla comunità di Piano Luppino, concluderà la manifestazione.