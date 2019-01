L’AINSPED fa tappa a Reggio Calabria

Condividi

Il consiglio Regionale della Calabria Patrocina l’Evento organizzato dall’AINSPED.

Dopo il Convegno Regionale Puglia e il Convegno Nazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il 25 c.m. dalle 9:30 alle 13, presso la Sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il Convegno Regionale AINSPED Calabria dal titolo “L’importanza del Pedagogista e dell’Educatore nell’équipe socio- psicopedagogica”.

L’ Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori, è l’unico Ente di Categoria che ha come fine non soltanto la tutela professionale e giuridica delle figure racchiuse in essa, bensì la crescita di un macro-gruppo di lavoro composto da un’équipe socio-psicopedagogica in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza in forma sempre più esaustiva, utilizzando una “mission” ed una “vision” orientate all’approccio multi-modale e multi-focale, sia in Italia che all’estero.

La volontà dell’AINSPED attraverso il Convegno è quella di poter integrare il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni, per meglio rispondere alle esigenze del territorio, dei professionisti e degli studenti in corso di formazione.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutti.

Per le adesioni inviare una e-mail all’indirizzo: ainsped.provinciarc@gmail.com oppure compilando il modulo telematico https://goo.gl/forms/JM88LxSNKTniwC7g2