La cooperativa Stella del Sud consegna gli attestati Green Hero

Si svolgerà venerdì alle ore 17:00 nella sala consiliare di Palazzo Mannacio, la consegna degli attestati di partecipazione al progetto “Green Hero”un’iniziativa curata dalla cooperativa Stella del Sud in collaborazione con la SMOM Onlus (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) e la cooperativa SEA.

Un progetto riservato all’agricoltura che ha visto impegnati gli ospiti dei centri di accoglienza gestiti dalla Stella del Sud . L'”Eroe Verde” ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare a una dimensione più consapevole del vivere in rapporto con la natura, e di divulgare buone prassi del fare agricoltura sociale, laddove i beneficiari possono essere soggetti appartenenti a diverse fasce di popolazione, in questo caso ragazzi richiedenti lo stato di rifugiato politico. Il progetto nello specifico, prevedeva la realizzazione di un corso teorico-pratico destinato a giovani di varia provenienza, con un percorso formativo incentrato sull’agricoltura biologica, con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base in questo campo. Ha riguardato anche la sicurezza sul lavoro e i dispositivi di protezione in agricoltura, cenni di ecologia, nozioni di agronomia, l’agricoltura nelle sue diverse forme, principi e tecniche di agricoltura biologica, tecniche di coltivazione di alcune specie agrarie ed esercitazioni sul campo. I prodotti, durante i vari mesi dell’anno sono stati portati in giro nei mercati e venduti a chilometro zero, con i proventi che sono andati per intero agli immigrati. Coltivazione che sono controllati quotidianamente anche perché la cooperativa Sea, s’incarica di analizzare tutto quanto ruota intorno alla filiera, anche i minimi particolari. Un esempio è l’acqua usata per irrigare i campi che deve rispondere a dei requisiti lontani dalla contaminazione, per rendere il prodotto più sano. Per l’occasione, sono stati invitati a partecipare i sindaci dei comuni di San Nicola da Crissa, Capistrano, Monterosso Calabro, Vallelonga, Simbario, Spadola e Brognaturo. A intervenire alla consegna ci saranno: il presidente della Stella del Sud Nicola Marchese, il responsabile del progetto Pasquale Fera, Caterina Vetrò per la SMOM Onlus (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo), Antonio Serrao presidente della cooperativa SEA e Gregorio Marino responsabile Cas Stella del Sud.Le dichiarazioni del Presidente Nicola Marchese: <<Il progetto “Green Hero” ha permesso ai nostri ospiti di integrarsi in un tessuto sociale ben diverso da quello che avevano lasciato. Una maniera per socializzare con il luogo che li ospita e con le persone. Nel percorso sono stati seguiti da esperti del settore>>.