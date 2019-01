Isola Capo Rizzuto – Incontro su “ambiente e salute”

Condividi

“I politici calabresi di tutte le forze politiche, eletti alla Camera e al Senato, devono assumere un’iniziativa comune nei confronti del Governo. Lo strumento può essere una mozione parlamentare che impegni l’Esecutivo sulla situazione economica, sociale e ambientale della Calabria e del Mezzogiorno”.

Questo l’appello di Angela Napoli, Presidente di Risveglio Ideale e già parlamentare di lungo corso, nel concludere il convegno “Ambiente e Salute. Confronto e impegni”, che si è tenuto nella sera di sabato 12 gennaio a Isola Capo Rizzuto, su iniziativa di Maria Maio, cofondatrice di Risveglio Ideale. Analogo convegno si era tenuto nel giugno 2016.

Sono intervenuti Vincenzo Voce, ingegnere chimico; Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria; Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega della provincia di Crotone; Margherita Corrado, senatrice del M5S; Antonio Viscomi, deputato del PD; Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia. Ha condotto il dibattito Orfeo Notaristefano, giornalista e scrittore, anch’egli di Risveglio Ideale.

Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte delle Istituzioni locali e nazionali per avviare a soluzione definitiva i gravi problemi ambientali che interessano la provincia di Crotone e la Calabria intera. La sala Carnì era stracolma di cittadini che hanno assistito attentamente al convegno. Tra essi numerosi familiari di vittime dell’inquinamento ambientale, morte per tumori, leucemie, malattie cardiovascolari ed altre patologie.

Sul tema specifico del convegno, Maria Maio ha affermato: “Non ci fermeremo. Andremo avanti per sollecitare le Istituzioni a fare la loro parte perché i problemi antichi di questo territorio trovino le soluzioni che occorrono. Non si può più tollerare che i cittadini paghino con la vita le conseguenze di una situazione ambientale ad alta criticità. Noi, da parte nostra daremo un contributo fattivo e continuativo”.