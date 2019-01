Il consigliere regionale Greco: “Diga sul Melito opera strategica per la Calabria”

Dagli ultimi studi avviati anche dal consorzio di bonifica Ionio-Catanzarese per il completamento della diga sul Melito occorrerebbero circa 550 milioni di euro. Ritengo oggi sia prioritario avviare il completamento dell’opera valutando concretamente la possibilità di inserire la diga sul Melito tra le opere strategiche europee così da accedere alle opportunità di finanziamento garantite dalla banca investimenti europei. Per tali ragioni ho depositato una mozione da discutere in Consiglio Regionale che impegna la giunta regionale ad avviare, con il supporto del consorzio di bonifica “Ionio Catanzarese” le procedure burocratiche e amministrative per il finanziamento e il completamento di questa opera infrastruttura strategica per la Calabria”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Orlandino Greco.