“Il Caduceo”, i farmacisti di Reggio Calabria tra passato, presente e futuro

Nella splendida cornice di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, l’Ordine provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria ha rinnovato l’appuntamento annuale con la manifestazione “Il Caduceo”. Durante la manifestazione i giovani iscritti hanno prestato giuramento al codice deontologico e ai colleghi che hanno conseguito 40 anni di iscrizione all’Ordine è stata consegnata la medaglia d’oro e per i 50 anni è stata conferita benemerenza, alla presenza dell’onorevole Mandelli, del senatore D’Ambrosio Lettieri e dei dottori Pace e Tobia massimi rappresentanti di Fofi e Federfarma Nazionale.

Il Presidente dell’Ordine A. Daniela Musolino si è detta soddisfatta della riuscita della manifestazione – “Vedere tante personalità presenti, che ogni giorno difendono la categoria con il loro lavoro ai tavoli di concertazione, è il miglior esempio per i giovani che si affacciano alla vita lavorativa e motivo d’orgoglio per chi si è dedicato ad essa con amore ed abnegazione per tanti anni. Questa professione ha subito numerosi scossoni in questi anni ma nonostante tutto vede il Farmacista ogni giorno ed in ogni condizione sempre in prima linea, a garanzia del servizio farmaceutico e a tutela della salute. Voglio ringraziare i presidenti degli Ordini dei Farmacisti e delle Federfama Calabresi, il lavoro intrapreso insieme in uno spirito di collaborazione, a difesa della categoria, è sempre più intenso e fattivo. Ringrazio – ha proseguito la Presidente Musolino – il Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, che ha inviato in sua rappresentanza la dr.ssa Silvana Merenda, che in un intervento ispirato ha speso parole lusinghiere per la nostra categoria e per i premiati, ringrazio il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha inviato in sua rappresentanza il dott. Filippo Bova che durante il suo intervento ha auspicato una sempre più proficua ed intensa collaborazione tra le professioni sanitarie in un momento storico politico sempre più complicato per la sanità calabrese, e un grazie al presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, che non potendo esser presente ha inviato un messaggio di auguri ai nostri colleghi. Ed infine un particolare grazie al Sindaco della Città metropolitana, al Comune ed al Consiglio Regionale della Calabria che hanno patrocinato l’evento”.