Il 18 gennaio parte a Locri il “Progetto Soccorso Rosa”

La Confederazione ESAARCO di Reggio Calabria Dott.ssa Maria Saveria Modaffari annuncia l’ inizio del corso di formazione “Progetto Soccorso Rosa” che si pone come obiettivo quello di formare operatori esperti nell’ accoglienza delle donne vittime di violenza , preparandoli a riconoscere tutti i tipi di violenza , applicare appositi protocolli operativi di assistenza, soccorso e cura sanitaria, nonché orientare le vittime verso le strutture idonee per un percorso di superamento della condizione di violenza subita. Verranno riconosciuti al personale sanitario dei crediti ECM gratuiti. Gli incontri previsti saranno sei nei giorni : 18,19,25,26 Gennaio e 1,2 Febbraio. Le segreterie ESAARCO sono attive dal lunedi al venerdi per raccogliere iscrizioni e dare info e supporto ai discenti interessati. I recapiti sono: 329-7145125 sede di Locri (RC) via Firenze , 391-3840041 sede di Marinella di Bruzzano presso Casa di Cura Villa Salus ss106 , 0968-521173 sede ESAARCO di Lamezia Terme via Po