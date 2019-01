Il 17 gennaio il debutto della Compagnia teatrale per l’Università della Calabria

Condividi

AttorInCorso porta in scena l’ambizioso progetto della Compagnia teatrale per l’Università della Calabria che debutterà giovedì 17 gennaio, alle ore 21, al Piccolo teatro dell’Unical con “Antigone”, liberamente tratto dal testo di Jean Anouilh frutto del laboratorio condotto dai regista di AttorInCorso Lucia Catalano e Luca Gelsomino.

Antigone

Una delle più classiche tragedie greche, “Antigone”, improvvisamente, si trasforma in una vicenda dei nostri giorni, che, a sua volta, ritorna a essere dramma greco, e così via in un susseguirsi incalzante di “quadri” ed emozioni.

Antigone è un’eroina contemporanea, lacerata dalla tensione tra la religiosità del legame familiare e l’imperativo del dovere della principessa greca. È una delle tante donne moderne che hanno avuto la convinzione e il coraggio di lottare contro le ingiustizie del potere costituito o contro la violenza della mafia. Creonte, in questo allestimento, veste i panni di un dittatore, come tanti che hanno popolato la storia del Novecento. Se Creonte è tirannia, ragione di stato, Antigone è ribellione, dovere morale, Eros.

“Antigone” fa parte del progetto gratuito “Compagnia per l’Unical”, nato da un’idea di AttorInCorso, concessionaria del Centro di aggregazione giovanile presso l’Università della Calabria e che ha visto, in questa prima fase, la promozione di un laboratorio. Condotto da Lucia Catalano e Luca Gelsomino, il laboratorio ha avuto proprio lo scopo di creare un luogo di aggregazione e condivisione tra le diverse “figure” che popolano l’università. In scena ci saranno docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti. Il laboratorio ha avuto la durata di un anno e dopo il debutto dello spettacolo “Antigone” in scena al Piccolo teatro Unical, i lavori riprenderanno con nuove call al fine di ampliare e far crescere, con sempre maggior determinazione, il progetto portato avanti da AttorInCorso. Va sottolineato come tutto il cast degli attori si sia impegnato, concretamente, in prima persona per l’allestimento dello spettacolo curando ogni aspetto della messa in scena: dalle scene, alla musica, ai costumi.Sul palco del Ptu, il 17 gennaio saliranno Gabriele Abate, Sandro Calabrese, Marie-José D’Alessandro, Francesca Daniele, Cinzia De Leo, Giuseppe De Vita, Giusi Folino, Claudia Galdini, Luca Gelsomino, Noemi Guido, Daniela Imbardelli, Laura Luchi, Rocco Malivindi, Maria Mandarino, Pavlos Paraskevolpoulos, Rina Scala, Porthos Sesti, Alessia Severi e Eugenio Vocaturo; tecnico luci Alessandro Palmieri, tecnico audio Amerigo Cesario; organizzazione generale Carina Minervini, scene Giusy Augimeri.

Un ringraziamento particolare va, inoltre, agli sponsor che sostengono la “Compagnia per l’Unical”: MacroFarm – Spin off dell’Università della Calabria; Farmacia Lourdes – Rende; La Bodega e Ve.Bar.