Fials: Bruno Ferraro eletto segretario regionale

Si è svolto a Roma nei giorni 14 – 15 – 16 Gennaio 2019 l’XI° Congresso Confederale della Conf.Sal ( Confederazioni Sindacati Autonomi Lavoratori ) 4° Sindacato Italiano con i suoi 2 Milioni di iscritti in tutti i settori pubblici e privati.

Al Congresso tenutosi presso l’Auditorium Massimo, alla presenza di Ministri, rappresentanti di altre Confederazioni come la CISL la UIL hanno preso parte 1000 delegati che durante i lavori hanno eletto il Segretario Generale e il Consiglio Generale della Confederazione.

Nell’ambito del Consiglio Generale , massimo organo decisionale e rappresentate dei 2 milioni di iscritti è stato eletto il reggino Bruno Ferraro Segr. Regionale del Sindacato Sanità FIALS che aderisce alla Conf. Sal .

Il prestigioso riconoscimento va a premiare la trentennale opera di servizio di Bruno Ferraro, sindacalista di lungo corso, al quale sono giunti numerosi attestati di auguri per il nuovo incarico confederale.

Sotto la guida di Bruno Ferraro La FIALS è diventato il primo sindacato per numero di iscritti nella Sanità in provincia di Reggio Calabria e il terzo in Calabria assumendo un ruolo di rilievo nel panorama sindacale reggino e Calabrese,