Crotonei (Kr) – Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, garantire un maggiore contenimento della spesa ed un più funzionale risparmio energetico. Contribuire alla tutela ed al rispetto dell’ambiente e ad un migliore decoro della città. Risponde a questi obiettivi il progetto di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti cittadini approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

È quanto fa sapere il Sindaco Nicola BELCASTRO precisando che il servizio, a seguito dell’esito dell’apposita gara, è stato affidato in concessione mediante project financing e che riguarda l’intero territorio comunale.

Dalla messa in sicurezza e a norma con l’installazione ed il rifacimento dei pali alla sostituzione dei corpi illuminanti, passando dall’adozione del sistema a led alla volturazione dei contatori. – È di quasi 1 MILIONE DI EURO l’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi che consentiranno l’ammodernamento e la manutenzione del servizio per la durata di 20 anni.