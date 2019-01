Crotone – Terzo appuntamento dei Caffè letterari

Condividi

Terzo appuntamento dei Caffè letterari della XIX edizione del Festival dell’Aurora “Mediterranean without frontiers”, organizzato da Fondazione Odyssea e Fabbrica delle arti con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone.

I caffè letterari sono nati in collaborazione con la Lega Navale “Crotone”, con gli Amici del libro di Crotone e con Mondadori Bookstore.

Presentazione del libro di Teresa Ciabatti “La matrigna” edito Solferino Libri . L’incontro si terra giovedì 17 gennaio 2018, ore 18:00 nei saloni della Lega Navale Italiana sezione di Crotone e sarà moderato da Lucia Claps.

Noemi è una bambina normale: capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo. La mamma di Noemi è una donna in vestaglia, schiacciata dalla depressione post-partum.

La mamma di Andrea è una signora con i tacchi, intenta a esibire il suo bambino bellissimo. Eppure, Noemi e Andrea sono fratelli. Ci sono madri e matrigne, figli e figliastri, anche quando la famiglia è una sola. Ma cosa succede quando il bambino speciale un giorno sparisce? E se la polizia, e forse anche i genitori, sospettano che la responsabile sia la sorella?

Domande che una ragazzina undicenne può solo rimuovere, ma che Noemi quarantenne deve affrontare quando all’improvviso suona il telefono. È richiamata al paese, là dove tutto è cominciato e dove tutto è finito.

Con la sua voce narrativa scomoda e irresistibile, Teresa Ciabatti ci immerge in un racconto che, attraverso una sparizione, indaga il lato perturbante della maternità e le domande irrisolte di ogni famiglia. Si amano allo stesso modo tutti i figli? Si odiano allo stesso modo tutti i fratelli?