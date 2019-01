Crotone – Successo per lo spettacolo “Colpo di Scena” di Carlo Buccirosso

Condividi

Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Colpo di Scena” di e con Carlo Buccirosso, che riesce a fare sole out al Teatro Apollo, con più di 500 spettatori. Erano anni che a Crotone non si assisteva ad una tale risposta di pubblico, di cui molti giovani, per una rappresentazione teatrale . A dimostrazione che in città esiste una buona base di spettatori interessata alla commedia teatrale su cui costruire per il prossimo futuro una stagione teatrale. Lo spettacolo dell’attore e regista napoletano è inserito nel ricco programma del XIX° edizione del Festival dell’Aurora organizzata da Fondazione Odyssea e Fabbrica delle Arti con il patrocinio del Comune di Crotone e co-finanziato dalle Regione Calabria con fondi pac 2014 /2020 . Una messa in scena che ha raccontato, la missione del vice questore Edoardo Piscitelli, di portare giustizia nel suo piccolo commissariato di provincia napoletana, con una costante tenacia ed intransigenza, da qui si dipana una serie di storia con diversi “colpi di scena”. Uno spettacolo che vuole unire la classica commedia napoletana, tipica della compagnia guidata dall’attore partenopeo, ad un indagine poliziesca, in cui non mancano le scene di azione e tensione.