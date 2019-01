Crotone – Presentazione di “Centro T21 Crotone”

Condividi

Conferenza stampa di presentazione mercoledì 9 gennaio alle ore 10, presso la Biblioteca dell’ospedale civile “San Giovanni di Dio”, di “Centro T21 Crotone”.

Il Centro T21 sarà punto di riferimento per persone con sindrome di Down e per le loro famiglie promosso dall’associazione “Diversi ma uguali KR” col contributo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. In particolare, i bambini con trisomia 21 o malattie rare più in generale, avranno una corsia preferenziale di rapido accesso per i controlli medici previsti dalle linee guida ministeriali e dell’Edsa (European down syndrome association).

I pazienti saranno seguiti da un’equipe multidisciplinare, con controlli periodici previsti dai protocolli più recenti. Inoltre, grazie all’impegno dei volontari di Diversi Ma Uguali KR, si avvarrà anche di un servizio di consulenza telefonica e telematica, attraverso un numero Whatsapp e una e-mail, sempre reperibili. Risponderà a richieste che riguardano tutti gli aspetti legati alla sindrome di Down, con consulenza psicologica, pedagogica e legale gratuite.