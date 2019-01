Crotone – Notte Nazionale del Liceo Classico

Condividi

Torna anche quest’anno, venerdì 11 gennaio alle ore 18, la Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta ormai con grande successo alla sua quinta edizione, iniziativa che si propone in tutta Italia di mettere nella giusta luce l’attualità del Liceo Classico all’interno del panorama del sistema formativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio raggio la cultura umanistica considerata quale elemento fondante per la costruzione di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica.

Dalle 18:00 alle 24:00 in contemporanea i 433 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performances legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Il Liceo Classico “Pitagora” di Crotone aderirà ancora una volta all’importante momento di formazione e aprirà le sue porte alla città offrendo iniziative e percorsi culturali per sottolineare come la scuola svolga il ruolo di realtà viva in costante contatto con il proprio territorio.

Dopo l’introduzione e i Saluti della Dirigente Scolastica la dott.ssa Maria Fontana Ardito si potrà assistere a letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, incontri letterari, mostre fotografiche e artistiche, coreografie, allestimenti di varia natura, e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.