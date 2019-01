Crotone – M5S: “Molto rumore per nulla’’

Condividi

Il prossimo sabato si terrà a Crotone un’iniziativa, organizzata da “Crotone Sviluppo’’, per fare il punto sul redigendo Piano Strutturale Comunale. Risalta agli occhi che tra i relatori non figura il responsabile del procedimento ing. G. Germinara ma in compenso, oltre al Sindaco e all’assessore all’Urbanistica del Comune di Crotone, interverranno l’on. F. Sculco, l’assessore regionale F. Rossi, i presidenti della II e V commissione Consiliare, i presidenti dell’Ordine degli ingegneri e dell’Ordine degli architetti ed il consulente del Comune, arch. Dinale, coinvolto nelle indagini riguardanti la tragedia avvenuta nel cantiere di viale Magna Graecia.

Scrive Ilario Sorgiovanni, M5S Crotone: “Non è chiaro a questo punto cosa si debba celebrare, non essendo ancora stata ufficializzata la conclusione della conferenza di pianificazione, con il recepimento delle numerose e significative osservazioni/valutazioni endoprocedimentali formulate dai vari dipartimenti regionali, dalla Protezione Civile e al Ministero dei Beni Culturali. L’iniziativa di sabato, vista la sua natura, si configura come un’azione prettamente politica, con l’effetto di abbagliare, distrarre ed obliterare le carenze tecnico-procedurali dello schema preliminare di PSC adottato, più volte denunciate dal sottoscritto, con l’aggravante del compiacimento dei vertici degli Ordini degli architetti, degli ingegneri e del Collegio dei geometri, vista la doppia veste del presidente della V commissione. E’ inevitabile che i tempi dichiarati per la conclusione della conferenza di pianificazione e per il prosieguo dell’iter per l’approvazione del documento finale del PSC si allontanano inesorabilmente. I dipartimenti regionali (Urbanistica, Ambiente e Territorio, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Infrastrutture LLPP e Mobilità, Protezione Civile), tra le diverse osservazioni e valutazioni preliminari vincolanti, obbligano a: perimetrare i nuclei di edificazione abusiva e del centro abitato, ai sensi del nuovo codice della strada (art.3, comma1, p.8, D.Lgs.285/92); verificare i diritti edificatori per le aree ritenute trasformabili in seguito all’adesione all’art. 27 quater della L.U.R. 19/02; rispettare, ai sensi dell’art.11 del QTRP, l’inedificabilità, fuori dai centri abitati, della fascia costiera interna ai 300 mt dalla linea SID; adeguare il Regolamento Edilizio allo schema tipo recepito dalla Regione Calabria; trasmettere in forma digitale il documento preliminare adottato; adeguare lo studio geomorfologico alla normativa regionale di riferimento; implementare il Piano di Protezione civile in relazione alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico. Le documentate carenze del PSC denotano chiaramente la scarsa visione strategica che questa amministrazione ha sul governo e sullo sviluppo del nostro territorio. In particolare, il documento preliminare denuncia una lacunosa analisi dell’attuale contesto territoriale, realizzata attraverso un approccio superficiale e precipitoso che ha eluso tutta la fase di studio, partecipazione e concertazione con gli enti istituzionali.

Per questa maggioranza gli interessi di pochi prevalgono su quelli della collettività.

Il Piano dovrebbe, invece, adottare strategie risolutive, ottimizzare l’uso del territorio, nel rispetto dell’Ambiente, della Salute, della Sicurezza, dell’Amenità e del Benessere di tutti i cittadini e di coloro i quali vorranno, in futuro, visitare questa città o sceglierla come luogo di residenza”.