Crotone – Corso Avanzato di Scrittura Creativa

Si è tenuto nei giorni 19 e 20 gennaio 2019 presso l’Hotel Casarossa di Crotone il “Semenzaio di Scrittura Creativa” – livello avanzato – condotto dallo scrittore di romanzi storici Carlo A. Martigli .

Corso organizzato da Fondazione Odyssea e da Fabbrica delle Arti con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone, “pensato ed ideato” dagli Amici del Libro e della Cultura di Crotone, e inserito all’interno del programma della XIX edizione del Festival dell’Aurora “Mediterranean without frontiers” . Festival storico e di rilievo internazionale finanziato dalla regione Calabria con fondi PAC Calabria 2014/2020 azione 1 tipologia A.

Al corso hanno partecipato 11 studenti: 8 ragazze e 3 ragazzi provenienti dalle classi del triennio degli istituti superiori crotonesi e nello specifico l’ I.T.I. “Guido Donegani” , l’ I.T.T.L. “Mario Ciliberto” e l’ I.P.S.I.A. “Anna Maria Barlacchi”, che avevano partecipato precedentemente al corso base.

Una partecipazione e un entusiasmo contagioso che ,assieme ad una particolare propensione e inclinazione alla scrittura, ha portato il docente a valutare e considerare , in accordo con le ragazze e i ragazzi, l’idea di arrivare alla pubblicazione di un testo curato da loro stessi su un luogo particolarmente caro alla memoria dei crotonesi .

Nei prossimi giorni con la supervisione di Carlo A, Martigli le ragazze e i ragazzi , con il supporto e il sostegno dei loro professori , saranno protagonisti di una nuova esperienza, unica in ambito letterario, un avventura che parte dalla scuola – un luogo in cui i ragazzi , imparano a conoscere se stessi e le proprie inclinazioni e che diventa come un semenzaio , in cui scoprire che il proprio talento non è benefico solo per sé , ma per l’intera comunità – e che porterà dopo la fase di revisione dei lavori , verosimilmente , alla pubblicazione del testo con una casa editrice italiana .