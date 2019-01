Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 22 gennaio

Condividi

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, martedì 22 gennaio 2019, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 18:00 stessa sede, per la trattazione del seguente ordine del giorno



1. Surroga e convalida Consigliere Comunale;

2. Legge regionale n. 14/2014. Subentro alla Regione Calabria nel sistema della gestione dei rifiuti urbani;

3. Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di CC n. 99 del 27.6.2012;

4. Richiesta d’interlocuzione istituzionale tra la Città di Crotone, il Governo italiano ed in particolare il Ministero dell’Interno sulla valutazione dell’impatto sul territorio del “Decreto Sicurezza” e dell’eventuale promozione di provvedimenti sulle politiche dell’inclusione sociale;

5. Mozione Movimento 5 Stelle “Crotone Città Solidale”.