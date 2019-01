Crotone – Assessore Romano sulla partecipazione di Lucano alla manifestazione

Condividi

“Il dialogo, l’ascolto dell’altro sono alla base della convivenza civile e della democrazia” – scrive l’assessore alle Politiche sociali Alessia Romano.

“Si può essere in disaccordo , si possono avere idee e visioni diverse ma tutti possono e debbono avere la possibilità ed il diritto di esporle. È la base della democrazia.

È la sintesi del principio di comunità.

Nessuno può derogare da questo valore essenziale sul quale si regge la libertà che è la più grande conquista dell’era moderna.

Crotone in questo senso ha fatto scuola nel passato e anche attualmente esprime questi principi cardine.

Non si può impedire ad un ospite della città, in nessuna forma, il libero accesso e la possibilità di raccontare la propria esperienza.

Vale per qualsiasi persona possa portare elementi di discussione costruttiva.

Crotone respinge qualsiasi forma di intolleranza.

Non appartiene alla cultura di questa città che ha alle sue spalle millenni di storia fondata sulla integrazione di culture che la rendono aperta ai contributi che arrivano da qualsiasi contesto ma assolutamente contraria all’intolleranza”.