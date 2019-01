Crotone – Apprezzamento per la mostra di Gaele Covelli alla Casa della Cultura

Sta riscuotendo grande apprezzamento la mostra di Gaele Covelli che l’assessorato alla Cultura ha proposto presso la Casa della Cultura

Come si può rilevare dal registro delle presenze sono già oltre centocinquanta gli ospiti che hanno visitato l’esposizione aperta al pubblico lo scorso 21 dicembre.

Ma sono stati probabilmente di più perché non tutti firmano il registro dove è possibile anche esprimere il proprio giudizio sull’allestimento.

E proprio scorrendo le pagine dello stesso che si evince il gradimento della scelta operata dall’assessore Valentina Galdieri.

“Importante valorizzare i nostri tesori”, “un tuffo nel passato, complimenti”, “bellissima”, “complimenti per il vostro lavoro”, “sono contenta che siano ritornati a casa”, “mostra bella e interessante”, “stupenda”, “veramente interessante riscoprire la storia della nostra città”, “un allestimento elegante e ricco di sorprese”

Sono solo alcuni dei commenti che i visitatori hanno lasciato dopo aver visitato l’esposizione curata da Melissa Acquesta ed allestita dall’Associazione Asves, in collaborazione con la dirigente del settore Mariateresa Timpano e lo staff dell’Ufficio Cultura composto da Valeria Cassano, Teresa Garrubba, Annalisa Esposito, Antonio Siclari e Silvana Sotira.

La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 18 gennaio 2019, si inserisce all’interno del ciclo di eventi espositivi programmato dall’Assessore alla Cultura Valentina Galdieri che ha voluto restituire le collezioni artistiche dell’Ente alla fruizione del pubblico.

Sono esposte otto tele di Gaele Covelli, sette relative alla ritrattistica, una alle tematiche sociali e una al tema di guerra, nonché alcuni tra i documenti originali del Fondo Gaele Covelli (carteggio relativo alla vita e alle opere del maestro, diari privati, fotografie), conservati presso l’Archivio Storico Comunale.

“Dopo il successo della mostra di Arnaldo Mori nei mesi scorsi al Museo di Pitagora, colgo con soddisfazione il gradimento per la mostra dedicata ad un altro grande artista crotonese come Gaele Covelli. Il patrimonio artistico del Comune non poteva più restare confinate nei depositi. E’ giusto e doveroso metterlo a disposizione della cittadinanza” dichiara l’assessore Valentina Galdieri