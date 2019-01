Crotone – Aperte le iscrizioni per il II° corso NONNI…in internet

NONNI…in internet, riservato ai Nonni/e ed alle persone anziane che vogliono avvicinarsi ai

tanti strumenti tecnologici oggi presente nel mondo della comunicazione e dei SOCIAL.

Quanti/ interessati possono rivolgersi a Anteas “San Paolo” via Firenze 68 Crotone tf 0962.22190 o al 389.797.3214 entro la data del 31 Gennaio 2019.

Il corso è gratuito e nessun onere è dovuto per partecipare. A fine Corso ad ogni partecipante sarà rilasciato apposito certificato di frequenza. Infine precisiamo che ogni partecipante avrà al suo fianco come Tutor un giovane studente nella logica del Progetto “GENERAZIONI” che tende ad avvicinare giovani e anziani in un percorso di crescita comune.