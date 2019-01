Crosia (Cs) – Ritorna Musicando nel borgo

Condividi

Al via la quarta edizione di Musicando nel Borgo, il format artistico dedicato interamente al centro storico di Crosia che chiude la programmazione invernale Le Magie del Natale, promossa dall’Amministrazione comunale a guida Antonio Russo.

Appuntamento domani sera (Sabato 5 Gennaio) a partire dalle Ore 19 in Piazza del Popolo con le esibizioni del cabarettista e barzellettiere calabrese, Paolo Marra, e con il concerto del cantante neomelodico, Cataldo Palmieri.

L’iniziativa è coordinata dal Presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato al Turismo, Fracesco Russo, coadiuvato dall’associazione Premio Kreusa.

Sarà un momento di gioia e convivialità – dice Russo – attraverso il quale saluteremo le feste natalizie e chiuderemo una programmazione artistica invernale che quest’anno ha regalato davvero tante soddisfazioni, grazie alla qualità della proposta e soprattutto alle tante presenze che abbiamo registrato sia in occasione dei Mercatini di Natale che per la grande Notte di Capodanno. Non dimenticando, ovviamente, le migliaia di persone che durante il periodo delle feste ha visitato il centro urbano di Mirto per ammirare le splendide luminarie artistiche di Piazza Dante. Domani chiuderemo nel Centro storico, lì dove è racchiusa l’anima della nostra comunità, con due eventi: uno di intrattenimento, in compagnia del grande Paolo Marra, l’altro musicale con il concerto di Cataldo Palmieri, una delle voci più popolari della musica neomelodica meridionale. Il contesto della quarta edizione di Musicando nel Borgo – conclude Francesco Russo – sarà arricchito dagli stand enogastronomici domestici, a cura delle associazioni che operano a Crosia, che prepareranno per gli ospiti le ricette della tradizione. Insomma, un occasione in più per rivivere il centro storico.