Cotronei – Plesso Zingari consegnati arredi

È per rispondere all’esigenza dell’apprendimento scolastico in un ambiente sicuro, nuovo, colorato e a misura di bambino che l’Amministrazione Comunale continua ad investire nel mondo della scuola.

Dopo l’adeguamento sismico dell’edificio, l’Esecutivo BELCASTRO consegna alla comunità i nuovi arredi alla scuola di Piano ZINGARI.

È quanto dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Isabella MADIA esprimendo, anche a nome del Sindaco Nicola BELCASTRO, soddisfazione per un tassello ulteriore che va ad aggiungersi alla riqualificazione (con finanziamento di 480 mila euro nel 2015 ed ulteriori 80 mila intercettati ed investiti nel 2018) dello stesso plesso ZINGARI, inaugurato a settembre dello scorso anno ed all’intervento sulla Scuola Media A.VOLTA.

Gli investimenti per il diritto allo studio con l’edilizia scolastica continueranno– aggiunge la MADIA – con la realizzazione della Scuola Elementare Centro e l’adeguamento sismico della Scuola Materna Centro.

La scuola è completamente arredata: dai banchetti colorati per i bimbi e le bimbe dell’asilo alle aule colorate delle elementari fino alla mensa munite di tavoli e sedie.