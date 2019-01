Cotronei (Kr) – Il sindaco Belcastro ringrazia le associazioni

Condividi

La vivacità di una comunità, intesa come partecipazione attiva alla vita sociale della propria città, è direttamente proporzionale alla capacità che le istituzioni ed il mondo dell’associazionismo e del volontariato hanno di stringere sinergie e collaborazioni.

A quanti svolgono questo ruolo di collante ed attivatore di relazioni positive tra chi governa la cosa pubblica e chi è amministrato va tutta la nostra stima e riconoscenza.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO che con l’assessore al turismo Vincenzo GIRIMONTE nei giorni scorsi ha partecipato alla cerimonia di premiazione della quarta edizione di CANTASSIEME, tra gli attesi appuntamenti della programmazione socio-culturale delle Feste di COTRONEI.

A complimentarsi con tutti i partecipanti è stato lo stesso GIRIMONTE che, durante l’evento, ha ringraziato a nome suo personale e di tutta l’Amministrazione Comunale il gruppo 15% per la collaborazione. In segno di riconoscimento ha dato al più grande del gruppo una medaglia.

Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Giuseppe BENINCASA, in concorso con la canzone PORTAMI VIA di Fabrizio MORO, premiato dal Primo Cittadino. Al secondo posto, premiato dal presidente della PRO LOCO Massimo GAROFALO, si è classificato Giuseppe BARILLARO con una canzone di DE ANDRÈ. L’assessore al turismo Vincenzo GIRIMONTE ha consegnato il premio al terzo classificato, Rosario LAZZARO che si è esibito con una canzone di Pierdavide CARONE.

Sono state numerosissime le partecipazioni all’evento promosso dalla PRO LOCO e che si inserito nella programmazione socio-culturale natalizia 2018 che si concluderà domani SABATO 5 GENNAIO 2019 con la Tombolata per Bimbi alle ORE 17 nella Sala Consiliare ed a seguire BEFANA in PIAZZA.

La giuria di CANTASSIEMTE composta da Salvatore MAZZEI, Anna GIRIMONTE, Roberta BEVILACQUA, Filippo GARRUBA e Giovanni FRAGALE ha deciso di assegnare anche due PREMI SIMPATIA: uno alla coppia composta da Elisabetta FRAGALE e lidia BELCASTRO, premiati da MAZZEI, l’altro, pensato per i più piccoli, è stato assegnato a Sara e Antonio GRASSI premiati dall’assessore Frieda GRASSI. Tutti i vincitori hanno ricevuto come premio una targa. Erano presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Comunale Barbara CERENZIA, la consigliera Vittoria CAVALLO e la presidente delle pari opportunità Rosy TOSCANO che hanno dato a tutti i concorrenti delle pergamene e medaglie di partecipazione.