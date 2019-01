Cotronei (Kr) – Decoro urbano, continua pulizia delle strade

Condividi

Decoro urbano e igiene pubblica, continuano i lavori di pulizia dalla erbacce delle strade comunali grazie al progetto del Servizio Civile Nazione PERCORSI VERDI.

È quanto fa sapere l’assessore Vincenzo GIRIMONTE cogliendo l’occasione per ringraziare i ragazzi coinvolti e complimentandosi, a nome suo e del Sindaco Nicola BELCASTRO, con tutti loro per il lavoro che stanno svolgendo a servizio e beneficio della comunità.

I giovani andranno avanti ancora per diversi mesi e, quartiere dopo quartiere, interverranno su tutto il territorio comunale.