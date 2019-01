Cosenza – Workshop “Identità di eccellenza calabresi, le filiere produttive”

Condividi

Il Workshop che l’Associazione La Forma ha organizzato lunedì 21 gennaio 2019, ore 15:00 su “identità di eccellenza calabresi, le filiere produttive, rivolge l’attenzione alla forte identità dei prodotti enogastronomici in Calabria tale da offrire un ventaglio di eccellenze variegato e dal sapore deciso, caratteristiche fondamentali per una cucina che è stata eletta nel 2017 come la migliore d’Italia dal New York Times.

Tutto questo è la Calabria e sebbene il peperoncino ne sia l’emblema assoluto, i prodotti tipici calabresi – di cui tutti i fuori sede sentono la mancanza – sono tanti altri. Per citarne alcuni: il caciocavallo silano e il pecorino crotonese, il fico dottato del cosentino, la cipolla di Tropea, il cedro e il bergamotto, le clementine, la liquirizia, la cui produzione in Calabria rappresenta circa l’80% di quella nazionale. Questa è Calabria con le sue identità naturali!

L’iniziativa presenta aspetti peculiari. L’evento è frutto di un incontro di progettualità, “contaminazione fruttuosa” tra l’Associazione La Forma, la Coldiretti e l’Istituto Agrario Tommasi di Cosenza. La scuola apre le sue porte ai genitori durante l’appuntamento annuale, nel quale essi dovranno attuare una scelta di istruzione importante per i figli. Per questa occasione l’incontro viene chiamato Open Evening, in considerazione delle attività che si svilupperanno fino a sera, ivi compresa la raccolta della frutta e delle verdure degli Orti Solidali, organizzata in gruppi di studenti dell’Istituto.

Il Workshop sull’argomento scelto dall’Associazione La Forma – in risposta alla Misura 1 Intervento 01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze – PSR Calabria 2014-2010, rappresenta un momento di confronto tra tecnici del comparto agricolo, rappresentanti della Coldiretti con le aziende e la Dirigenza dell’Istituto Agrario.

Il Cooking Shaw nel quale verranno cucinati i prodotti appena raccolti, in una sorta di laboratorio didattico sul buon uso dei prodotti dell’agricoltura e infine i suoni del Gruppo dei musicisti Folk del Convitto della scuola.

L’Istituto Agrario apre le sue porte a tutto un mondo che è legato all’agricoltura ma anche ad una nuova filosofia che pone il fattore umano e il fattore natura al centro di tutto. Motori di riflessione, progresso e bellezza, un fil rouge che lega prima di tutto un nuovo modo di stare insieme interamente dedicato alla forza e alla crescita che in questo momento sta vivendo l’agricoltura.

Intervengono

Graziella Cammalleri

DS IIS Mancini – Tommasi di Cosenza

Francesco Mazzeo

Resp. CAA Coldiretti Cosenza

Giovanni Perri

Agronomo – Consulente

Esperienze in campo

Loredana De Brasi Azienda Villa Cirimarco

Giuseppe Piccolo, Azienda Aran-C

Cristina Cofone, Azienda Cofone

Fabio Presta, Azienda Cozac

Giovanni Zicca, Azienda Cipolla Giulia

Stefania Gualtieri Azienda Bocca di Piazza

Saverio Guarascio Azienda Guarascio Mario

Conclude

Franco Aceto

Presidente Coldiretti Calabria

Modera

Roberto Castiglione

Agronomo – Pres. Associazione La Forma

COOKING SHOW

Loredana De Brasi Agrichef

Studenti, Alberghiero Mancini di Cosenza