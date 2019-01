Cosenza – Trebisacce sede di una gara di nuoto in acque libere

Condividi

Le acque del mare Bandiera Blu di Trebisacce sono state scelte dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), per una gara “In acque libere” del campionato agonistico 2018/2019, che, forte del patrocinio dell’amministrazione comunale di Trebisacce sarà organizzata, su mandato della federazione, da Giuseppe Bisogno, dirigente referente per l’Associazione Sportiva Sport4life di Cosenza, presieduta da Carmine Manna.

Alla gara potranno partecipare le categorie Master, Agonisti, Juniores, Esordienti, nell’ambito del circuito supermaster.

Si rafforza dunque la collaborazione tra il Comune di Trebisacce e la Federazione Italiana Nuoto, collaborazione che, nella prossima estate, concretizzerà una serie di importanti appuntamenti, a partire dalla gara ufficiale in oggetto .

Soddisfazione per il delegato allo Sport Mimmo Pinelli che ha dichiarato: “Stiamo lavorando in concerto con la delegata al turismo Maria Francesca Aloise, per promuovere il turismo sportivo. L’Amministrazione Comunale di Trebisacce ha scelto di operare per trasformare Trebisacce nella Città dello Sport, investendo tempo e risorse nella creazione di una serie di importanti infrastrutture e appuntamenti che attraggano nella nostra splendida città sportivi da ogni dove. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con la FIN, che, siamo sicuri, è solo l’inizio di un percorso che ci porterà lontani”.