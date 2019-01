Cosenza – Progetto politico per la città

Condividi

L’associazione politico-culturale, Calabria Terra Libera, segue con molto interesse il percorso politico che sta nascendo dai quartieri più popolari di Cosenza e che, anche con i volti ed i nomi di chi ha maturato esperienze di rappresentanza e conosce sia le necessità dei propri concittadini che i problemi dellamministrare la cosa pubblica, vuole sviluppare un progetto politico – la Piattaforma per Cosenza – che parli la lingua dei cittadini e che ai loro bisogni e desideri dia le giuste risposte guardano alle migliori pratiche e senza ideologismi vecchi e nuovi.

E dai quartieri della città – cuore pulsante della vita cittadina – che già nella precedente tornata amministrativa, come Calabria Terra Libera, partecipammo alla nascita del progetto politico che ci portò a condividere la candidatura a Sindaco del compianto amico Iaconianni – per noi sempre il “Guru” – e, idealmente, a quel progetto continuiamo a credere.

Solo una Cosenza in cui le principali scelte amministrative diventano condivise attraverso nuove e migliori metodi di partecipazione diretta, si può rendere Cosenza una città di ispirazione europea e con lo sguardo al Sud del mondo e pronta ad affrontare le sfide del nuovo millennio, senza che nessun suo cittadino si senta solo.

Sperando che tutti coloro che ne sono artefici e ad oggi fanno parte del progetto, sapranno resistere fino alla fine al canto delle sirene (dei venditori di fumo o pifferai, sempre pronti a promettere ma solo per piegare l’amministrare i beni comuni a fini personali e, quindi, in danno dei cittadini) , confidiamo che il lungo percorso che ci attende fino alle prossime elezioni amministrative di Cosenza, possa produrre un programma e progetto di città, che renda Cosenza sempre più inclusiva e porti alla scelta di un candidato/a a Sindaco che sia capace di dare voce e volto alla migliore Cosenza.