Cosenza – Presentazione in libreria per “Senza Grazie” di Pino Sassano

“Senza grazie. Ventisette storie nella metropolitana di Londra” (Infinito Edizioni), dopo il format BookShow presentato in un tour teatrale nelle città di Cosenza, Napoli e Milano, sarà presentato, attraverso una nuova formula prevista per le librerie.

Con l’autore, Pino Sassano, (scrittura e voce), Leon Pantarei (musica, groove, percussioni, stringhe, voce) e Marisa Casciaro (corpo, voce). La prossima tappa, già fissata, è per oggi, 5 febbraio alle ore 21, 30 nella libreria VitaNova di Napoli.

Il libro: Metropolitana di Londra, una delle più grandi “metropoli italiane”, se è vero che ci vivono un quarto di milione di nostri connazionali. I passeggeri affrontano il loro viaggio interiore nell’underground della capitale britannica nell’indisponibilità di comunicazione con gli altri e, di conseguenza, senza “grazie” da dover scambiare con chicchessia. Come “senza grazie” – sans serif – è il carattere tipografico della London Underground, ideato ad hoc nel 1916. Un carattere privo di elementi che segnano i tratti terminali delle lettere, chiamati appunto “grazie”. Tratti terminali che – tout court – rimandano al carattere dei personaggi e delle storie di questo prezioso libro, davvero simbolici del periodo dis-grazia(to) che viviamo.

“Senza grazie profuma dei miasmi psichedelici del fumo di Londra; è una sorta di rappresentazione scenica, ma soprattutto sonora, di un’esperienza underground. Un’esperienza acre, rumorosa, stridente, maleodorante e commovente come una giornata nel down world, nel Mondo di Sotto”. (Leon Pantarei)