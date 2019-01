Cosenza parte la campagna “Giù le mani dai bimbi”

Condividi

Giu’ le mani dai bambini, “Vascia i manu”. Sono i temi dei manifesti 6×3 che campeggeranno, dal prossimo febbraio, sui muri di Cosenza. La campagna e’ stata realizzata dal settore educazione del comune, di cui e’ dirigente il giornalista Mario Campanella; il progetto grafico e’ di Luigi Vircillo. “Sui manifesti – spiega Campanella – c’e’ il richiamo ai circa sessantamila casi di molestie nei confronti di minori da 0 a 17 anni, che si verificano nel nostro Paese e che hanno una corrispondenza dell’1% appena in termini di denunce. Per questo abbiamo voluto insieme al sindaco Mario Occhiuto e al vice sindaco Jole Santelli, che e’ anche vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, inserire il numero verde di Meter, l’associazione di Don Fortunato Di Noto, sui manifesti. Gran parte degli abusi e delle molestie – continua il dirigente del settore educazione del comune di Cosenza – oggi avviene attraverso internet e Don Di Noto e’ il piu’ grande cacciatore al mondo di siti pedopornografici. Vogliamo lanciare un sasso nello stagno dell’indifferenza – prosegue Mario Campanella – e rivolgere anche un appello al ministro Salvini e a tutti i gruppi parlamentari, affinche’ si elimini la possibilita’ di patteggiamento per ogni reato connesso alla pedofilia, possibilita’ oggi concessa in alcuni casi nell’ambito della riforma degli articoli 600 bis – ter e quater del codice penale”.