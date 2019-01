Cosenza – Mostra “Il colonnello poeta in divisa dialettale: Agostino Gaudinieri”

Condividi

La Mostra sul Colonnello Agostino Gaudinieri, si arricchisce di un importante video e di altri testi inediti.

“Il colonnello poeta in divisa dialettale: Agostino Gaudinieri” è infatti una mostra con schede pannellari dove sono riprodotte le poesie scritte da Agostino Gaudinieri in una forma contaminata di dialetto. La Cartella nasce con l’elegante progetto grafico di Anna Montella che ha realizzato e curato il video sulla poesia dialettale di Agostino Gaudinieri.

Ad aprire l’inaugurazione sarà il Prefetto Paola Galeone, alla Biblioteca Nazionale di Cosenza. La mostra, che si svolgerà nelle sale della Biblioteca Nazionale di Cosenza, porta come sottotitolo: “Quando l’aristocrazia scriveva in dialetto”, che è parte integrante di uno studio che pone all’attenzione il dialetto calabrese in poesia del colonnello Agostino Gaudinieri.

I lavori saranno introdotti dalla Direttrice della Biblioreca Rita Fiordalisi. Seguirà la Lectio di Pierfranco Bruno, curatore, insieme a Micol Bruni, della mostra. Interverranno il Direttore della Sede Rai della Calabria Demestrio Crucitti e studiosa Marialuigi Campologongo della Associazione “I Tridici Canali”. La poesia e dialetto è un binomio che è espressione di un modello linguistico articolato lungo il cammino dei territori. Il dialetto è una manifestazione di identità e di tradizione.