Cosenza, “IncontrArti”: i vini calabresi spiegati da chimici e sommelier

Condividi

“La maestria alchemica dei formulatori di profumi e l’arte olfattiva dei sommelier si miscelano in un’esaltazione di fragranze e aromi che esalteranno gli ospiti al terzo appuntamento di “IncontrArti – attività aperte alla cultura”, rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale di Cosenza e dall’associazione Confluenze per sostenere le attività commerciali e i mestieri ancora presenti nelle botteghe che animano il centro storico della città bruzia. Il nuovo incontro, “Aromi Di…vini – alchemiche fragranze artigianali”, si terrà giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 18.00, presso la Profumeria Patrice di Corso Telesio, con tante curiosità che spiegheranno la forza e l’unicità delle essenze di un profumo artigianale in un confronto parallelo con gli odori dei vini, messi in evidenza dalla capacità olfattiva e degustativa dei degli esperti dell’Associazione Italiana Sommelier, che spiegheranno le similitudini tra i due elementi per la creazione delle fragranze che caratterizzano il nettare degli Dei.

Gli elementi singolari e curiosi di questa terza tappa di IncontrArti saranno introdotti, come di consueto, dal giornalista Valerio Caparelli e dai saluti di Alessandra De Rosa, presidente della Commissione Cultura del Comune di Cosenza, e di Francesca Daniele, presidente dell’associazione Confluenze.

Seguirà l’intervento dell’esperta Annalisa Librera che, partendo dai famosi Profumi di Capri di Carthusia, metterà in evidenza l’importanza e l’unicità di un profumo personalizzato, fatto di fragranze concepite e realizzate da nasi artigiani o piccole realtà produttive che, lontane dallo stile massificato e un po’ aggressivo della profumeria commerciale, inseguono l’estro impalpabile di un sogno, di una storia, di un’intuizione, cercando di realizzarla attraverso l’arte combinatoria degli elementi chimici.

Quanto emergerà dal racconto dalla titolare della Profumeria Patrice è quel desiderio, non solo femminile, di concepire un profumo come un magnifico apparato della personalità di chi lo indossa, simile a un liquido gioiello, che manifesta nettamente la differenza che intercorre con la produzione industriale. Alla presentazione del tema portante dell’incontro si connetterà l’intervento della presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Calabria, Maria Rosaria Romano, che spiegherà come si sprigionano dal bicchiere i profumi del vino, ma anche di come si colgono da esso gli aromi della natura e dei legni che lo accolgono nella sua fase di maturazione. Al termine di questo viaggio esperienziale di odorosi sensi, insieme ai sommelier della sezione AIS di Cosenza, seguirà una degustazione del vino Duca Sanfelice (annata 2013) della Tenuta Librandi di Cirò Marina.

Un appuntamento ricco di essenze e curiosità, ma anche di dialoghi tra un uomo e una donna sull’onirico mondo dei profumi, tratto da un breve testo di Annarita Femia, con la partecipazione narrante di due soci di Confluenze, Sonia Fortino e Antonio Mondera. A concludere l’interessante e atteso incontro sarà l’esperta Anna Russo, chimico e formulatore di prodotti cosmetici e profumi, che illustrerà ai presenti come nasce e si compone un profumo, ma soprattutto come si interviene e quali materie si usano per determinare un blend con cui rendere unico un prodotto personalizzato come il profumo artigianale”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’associazione Confluenze.