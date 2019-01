Cosenza, il 31 gennaio al Palaferraro la “Giornata dello Sport… nessuno escluso!”

Condividi

“Giornata dello Sport ….nessuno escluso!” è il titolo dell’iniziativa sportiva e di beneficenza, in programma giovedì 31 gennaio al Palazzetto dello Sport – Palaferraro di Cosenza.

Ideata e promossa dal Comune di Cosenza, in particolare dalla Commissione consiliare al Welfare e Salute, presieduta dalla consigliera comunale Maria Teresa De Marco, insieme alle associazioni Kratos Volley Cosenza, Cosentia1995, UNVS (Unione Nazionale e Veterani dello Sport) e Pallavolo Milani, con il patrocinio del Coni Cosenza e dell’USacli, l’iniziativa riunisce tanti amatori ed appassionati dello sport in un progetto solidale che vuole educare i giovani ai valori del dono, della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e deboli della società.

A partire dalle ore 9,30 e per l’intera giornata di giovedì 31 gennaio, scuole, associazioni sportive, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport animeranno la manifestazione che, attraverso la pratica di diverse discipline come pallavolo, basket, pattinaggio e calcio, ha l’obiettivo di favorire la pratica dello sport nel segno della solidarietà. Grazie al contributo di sponsor ed alle libere donazioni, la Commissione Welfare e Salute del Comune di Cosenza, presieduta da Maria Teresa De Marco, destinerà quanto raccolto alle “Case famiglia” della città di Cosenza.