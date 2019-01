Cosenza – I NAS dei Carabinieri protagonisti di “Io compro originale”

Condividi

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza dell’Arma dei Carabinieri, retto dal Capitano Vincenzo Pappalardo, ha incontrato una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Mancini – Tommasi” di Cosenza in un evento info-formativo organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino che rientra nel progetto “Io compro originale”, patrocinato e promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza nell’ambito di iniziative istituzionali di attività di sensibilizzazione per il contrasto alla contraffazione.

L’incontro, tenutosi presso la Sala Petraglia della sede camerale di Cosenza, ha registrato i contributi introduttivi del Segretario Generale della Camera di Commercio, Erminia Giorno, e del Presidente di MDC Calabria, Giorgio Durante, cui hanno fatto seguito i qualificati interventi del Tenente Colonnello Piero Sutera, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, e del Tenente Augusto Petrocchi, Comandante della Compagnia di Cosenza.

Nel corso dei lavori, che hanno avuto come filo conduttore la tutela del consumatore e del mercato di beni e servizi legati alle produzioni nel settore agroalimentare nazionale e internazionale, gli studenti dell’alberghiero si sono confrontati in un dibattito aperto e interessato con il rappresentante dei NAS di Cosenza circa le varie tipologie di attività illegali e criminali compiute attraverso metodi di alterazione e contraffazione alimentare.

In chiusura dell’evento è intervenuta Graziella Cammalleri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “P. Mancini”, che si è detta molto soddisfatta per i risultati raggiunti e l’alto valore informativo espresso dall’incontro con i NAS di Cosenza, organizzato dal responsabile delle attività di comunicazione di MDC Calabria, Valerio Caparelli, e rivolto esclusivamente agli studenti dell’istituto dal Movimento Difesa del Cittadino.