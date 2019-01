Cosenza – Eventi storicizzati, Mormanno vince il bando regionale

Condividi

Non poteva iniziare meglio il nuovo anno per l’esecutivo politico amministrativo guidato dal Sindaco Giuseppe Regina. Il bando relativo ai “Festival storicizzati di rilevanza nazionale” promosso dalla Regione Calabria ha visto premiare la progettualità messa in campo dall’amministrazione comunale di Mormanno che si aggiudica circa 100 mila euro per l’Agosto Mormannese.

«Con questo finanziamento – ha dichiarato il Sindaco, Giuseppe Regina – portiamo a casa un altro importante risultato, coordinato dal nostro assessore al turismo Flavio De Barti, che si inquadra in quella strategia di marketing territoriale legato alle nostre identità culturali, territoriali e storiche. Avremo la capacità e la forza attrattiva di destagionalizzare gli eventi di punta del nostro cartellone spalmandoli lungo tutto il corso dell’anno, portando Mormanno ad essere appetibile dai turismi di ogni genere, creando quell’indotto economico che si basa sulla promozione delle nostre eccellenze».

«La nostra proposta culturale e di eventi storicizzati con questo finanziamento non solo è corroborata di contributi ma viene riconosciuta capace di poter assumere il ruolo di evento a rilevanza nazionale, questione che ci gratifica oltremodo perchè abbiamo da sempre creduto nel valore della cultura e della promozione del territorio come tassello fondamentale di una strategia d’insieme che ci permettesse di travalicare i confini strettamente regionali».

Il risultato conseguito è frutto di «un grande lavoro di squadra – ha concluso il primo cittadino del paese del Faro votivo – che consolida ancora di più la nostra azione politico amministrativa a servizio della comunità che ci ha chiesto di traghettarla in un futuro più roseo e ricco di nuova speranza».