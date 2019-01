Cosenza – Due giurie per la Final Competition del progetto UniCaLab

Condividi

Giunto allo step finale il primo ciclo di UniCaLab, il progetto di formazione e contaminazione del Liaison Office dell’Università della Calabria, finanziato dal Miur, che ha coinvolto circa 100 studenti, laureati e dottorandi in un percorso finalizzato alla promozione dell’attitudine imprenditoriale.

Durante questo percorso, iniziato a marzo scorso, i partecipanti fra lezioni frontali, lavori di gruppo, work experience, incontri con esperti e giornate di team building, organizzati in nove team, hanno sviluppato le idee di impresa con cui affronteranno la sfida finale, la Final Competition, appunto, fissata per venerdì 18 gennaio, a partire dalle ore 10:00, nella Sala University Club dell’Università della Calabria.

Due le giurie alle quali i nove team del primo ciclo di UniCaLab in gara (AirEye, Doable, Fisioing, Hempla, HomeforTravel, Orto Nardiello, Swang, Ultimo, YoUni) presenteranno il loro pitch, la giuria tecnica e quella miglior pitch.

La giuria tecnica, che assegnerà i tre premi in palio (incubazione e 3mila euro in servizi di impresa), è composta da importanti esperti dell’ecosistema dell’innovazione a livello europeo, ovvero da:

• Alfio Cariola (prof. Unical esperto di gestione aziendale);

• Anna Amati (Vicepresidente di Meta Group. Coordinatore della GEW Italy (Global Entrepreneurship Week);

• Antonio Riccio (Territorial Development & Relations Sud di UniCredit);

• Gianmarco Covone (Corporate Innovation&Partnership Sellalab);

• Giorgio Scarpelli (Chief Technology Officer and innovation at NTT DATA Italia);

• Ivan Ortenzi (Chief Innovation Evangelist e Partner in BIP – Business Integration Partners);

• Marcantonio Ruisi (CLab Chief dell’Università di Palermo).

• Maurizio Muzzupappa (prof. Unical esperto in innovazione e startup);

• Menotti Lucchetta (Dirigente Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica del Dipartimento Presidenza – Regione Calabria);

• Paolo Anselmo (business angel Presidente di IBAN);

• Roberto Della Marina (Operating Partner Vertis SGR e Managing Partner Venture Factory).

La Giuria miglior pitch, che assegnerà invece il Premio UniCaLab miglior pitch, è composta da:

• Gennaro Cosentino, Caposervizio Tg Rai Calabria (Presidente di giuria);

• Lidia Baratta, Linkiesta e D Repubblica;

• Mariafrancesca Fortunato, Quotidiano del Sud;

• Ferdinando Isabella, Responsabile dell’Agenzia di comunicazione Viral MKT e editore di Cosenza Post;

• Michele Presta, Corriere della Calabria;

• Elia Fiorenza, Gazzetta del Sud;

• Matteo Spagnuolo, Mediaterronia tv

L’evento sarà condotto dalla giornalista del Sole24Ore Donata Marrazzo.