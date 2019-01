Cosenza – Convenzioni di circolo per scelta candidati Primarie

Condividi

Entra nel vivo la fase congressuale del Partito Democratico nella provincia di Cosenza.

Come previsto dal Regolamento nazionale, sono in fase di celebrazione le Convenzioni di circolo che dovranno scegliere i candidati alle primarie del 3 marzo ed i membri delle convenzioni provinciali.

Sono complessivamente 36, un terzo del totale, le convenzioni che si terranno entro questa domenica prossima: Bisignano, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Corigliano Scalo, Cosenza 1, Cosenza 3, Cropalati, Crosia, Grisolia, Lago, Lappano, Lungro, Luzzi, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Oriolo, Paludi, Rocca Imperiale, Rogliano, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rovito, San Demetrio Corone, San Lorenzo Bellizzi, San Marco Argentano, San Sosti, San Vincenzo la Costa, Santa Maria del Cedro, Sant’Agata d’Esaro, Saracena, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.

Si tratta di un importante momento di partecipazione democratica che porterà migliaia di iscritti del Partito Democratico in tutta la provincia a discutere ed a confrontarsi traendo spunto dalle sei mozioni congressuali. Ma, allo stesso tempo, le Convenzioni di circolo consentiranno al PD cosentino di chiamare a raccolta tanti militanti, simpatizzanti ed elettori per fare il punto e riflettere insieme sui valori di cui la proposta politica del Partito deve farsi interprete per contrastare la deriva populista gialloverde.

Un ringraziamento per il lavoro che si sta facendo va a al Segretario provinciale, a tutti i membri della Commissione provinciale, ai Segretari di Circolo ed a tutti i nostri iscritti che rappresentano l’anima più vera e il cuore pulsante del Partito Democratico.