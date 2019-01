Cosenza – Ancora spettacoli al teatro di Tarsia

Condividi

Ultimi appuntamenti per la rassegna teatrale dell’associazione Luci nelle Grotte dal titolo “Tarsia: Borgo Teatrale”. Il Piccolo Teatro Popolare di Tarsia infatti aprirà le porte il prossimo 9 febbraio al cantastorie Nino Racco con lo spettacolo “La baronessa di Carini”.

Il 10 marzo alla compagnia Rossosimona del regista Lindo Nudo che porterà in scena “U’ Principicchio”, riduzione teatrale della traduzione integrale in calabrese de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry e il 6 aprile agli attori Alessandra Chiarello, Paolo Mauro, Francesco Aiello e Stefania De Cola con la delicata satira di “Quasi quasi m’ammazzo”, spettacolo scritto da Giuseppe Vincenzi per Inmediart. La rassegna terminerà il 4 maggio e vedrà protagonista Ernesto Orrico della compagnia Zahir in scena con “La mia idea: memorie di Joe Zangara”, testo liberamente tratto dall’autobiografia dello stesso Giuseppe “Joe” Zangara, sulla condizione dell’emigrato. Nata con l’idea dell’associazione culturale di avvicinare il pubblico della periferia al teatro d’autore e sotto la guida artistica di Flavio Casella la rassegna è iniziata nello scorso mese di novembre con la pièce di teatro-canzone “Va’ Pensiero che io ancora ti copro le spalle” di e con Dario de Luca della compagnia Scena Verticale ed ha visto già in scena diversi spettacoli di drammaturgia calabrese, tra cui “Il cameriere dentro al tubo” della compagnia Libero Teatro con Graziella Spadafora e Francesca Gariano e diretto da Francesco Aiello, il “Puppet Show” con i burattini di Angelo Gallo (Teatro della Maruca) e “Spari e Dispari” di Rossosimona,con Paolo Mauro e Francesco Aiello, uno spettacolo che racconta in chiave umoristica una vecchia, inutile e dimenticata faida famigliare.