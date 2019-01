Corigliano Rossano – Vandali alla scuola “Tieri”

Condividi

Atti vandalici alla scuola secondaria di primo grado V.TIERI. Attività didattiche interrotte fino a domani, MARTEDÌ 21, per la bonifica degli ambienti.

A disporre la sospensione è l’ordinanza del dirigente del settore tecnico-manutentivo Francesco AMICA resasi necessaria per ripristinare luoghi e suppellettili e tutelare al contempo la salute della comunità scolastica del plesso di VIA PARINI.

L’ordinanza fa seguito alla richiesta del dirigente scolastico Bombina Carmela GIUDICE che ha segnalato quanto scoperto questa mattina (lunedì 21) con l’apertura delle scuola. Ignoti si sono introdotti nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 nell’istituto mettendolo a soqquadro e spandendo per l’edificio il contenuto degli estintori.