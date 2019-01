Corigliano Rossano – Tre nuovi professionisti dello spettacolo

Condividi

Sono Fernando Loria, Irene Le Pera e Felicya Serrano: tutti ex allievi dell’Accademia NewEurodance

Per tre ex allievi della NewEurodance di Sandra Galati si aprono le porte del lavoro. Si tratta di Fernando Loria, oggi nel corpo di ballo di Disneyland Paris, Irene Le Pera, professionista nella Lyric dance company di Firenze, e Felicya Serrano, ballerina presso la Ekodanceproject di Torino. Sono giovanissimi figli del territorio della Sibaritide che hanno creduto nel loro talento e che grazie ad una formazione mirata, seguita e professionalizzante oggi sono riusciti trasformare il sogno da bambini in un’opportunità occupazionale. Sono le prime leve dell’Accademia di danza di Mirto Crosia che oggi portano a frutto anni di impegno e sacrifici.

È quanto fa sapere, commossa, la stessa direttrice dell’Accademia NewEurodance Sandra Galati che ha inoltrato i tre giovani nel loro cammino lavorativo accompagnandoli fino alle porte delle più importanti scuole specializzanti internazionali.

Il segreto di un buon maestro – dice Galati – è saper essere innanzitutto educatore-amico e poi quello di avere la consapevolezza delle tappe che un ragazzo deve affrontare per diventare prima ballerino e poi professionista con la speranza, poi, di poter sottoscrivere un contratto di lavoro. Oggi, nella nostra realtà, abbiamo la consapevolezza di formare basi solide sulle quali dare l’opportunità alle grandi realtà internazionali di lavorare, sviluppando metodi e tecniche. Un percorso duro ed impervio, ricco di insidie che Fernando, Irene e Felicya hanno attraversato per intero accompagnati sempre dagli educatori della nostra Accademia. È da qui, da questa terra che spesso sembra lontana e irraggiungibile dal successo, che sono partiti; dando l’esempio agli altri più giovani che – conclude – è possibile arrivare a realizzare i propri sogni.

Fernando Loria. Ex allievo formatosi nei quadri dell’Accademia NewEurodance, si è specializzato presso l’Accademia nazionale di danza a Roma e ora è professionista da tre anni presso Disneyland Paris, il più grande parco divertimenti d’Europa. Attualmente è contrattualizzato ed è impegnato nello spettacolo Disneyland Paris Mickey and the magician Funambules Alhambra.

Irene Le Pera. Dopo il cammino di formazione presso l’Accademia NewEurodance si è specializzata presso l’accademia Tersicore di Brindisi della maestra Antonella Di Lecce. Ad ottobre 2018 sostiene l’audizione presso la compagnia Lyric dance Company di Firenze diretta da Alberto Canestro, supera l’esame ed entra nella compagnia come tirocinante. Dopo appena due mesi di lavoro debutterà, il prossimo Venerdì 25 Gennaio al Teatro Puccini, come professionista nello spettacolo Caravaggio, amor vincit omnia.

Felicya Serrano. Altra giovanissima allieva di Sandra Galati e anche lei, come la Le Pera, si è specializzata presso l’accademia Tersicore di Brindisi alla scuola della Di Lecce. Durante gli esami internazionali dell’associazione internazionale danza classica Marika Besobrasova, di cui la Galati è membro, tenutisi a Vicenza nel 2018, la giovane ballerina traentina vince una borsa di studio di un mese presso l’Ekodanceproject di Torino. A termine del periodo di prova Felicya viene scelta ad entrare in compagnia come tirocinante. Anche lei dopo poche settimane viene ingaggiata e proprio stasera (21 Gennaio ed in replica il prossimo 16 Febbraio) debutterà nella Città della Mole nello spettacolo Made 4 you.