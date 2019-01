Corigliano Rossano – Rifiuti/Ato, Comune subentra a Regione

Condividi

CORIGLIANO ROSSANO subentra alla Regione Calabria nei contratti con la società consortile a responsabilità limitata EKRÒ per la gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito nel territorio di ROSSANO; con la CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA per il rinnovo del servizio di trattamento e recupero di rifiuti organici da raccolta differenziata e con la MIGA Srl per il servizio di smaltimento.

Nella delibera si prende inoltre atto dell’avvenuta scadenza dei contratti sottoscritti dalla Regione con CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA, la SOVRECO SPA e la ECOREC Srls per i servizi di: trattamento presso gli impianti dotati di AIA, di rifiuti non pericolosi prodotti nella Regione Calabria; smaltimento, presso impianti dotati di A.I.A. dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria; recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.